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محافظات

تزامنا مع احتفالات السيد البدوي، ضبط 3 أطنان "رنجة" غير صالحة بـ الغربية

ضبط أسماك مدخنة رنجة
ضبط أسماك مدخنة "رنجة" بالغربية، فيتو

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية تكاتف جميع الجهود، والتنسيق بين الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأماكن تداول السلع الغذائية لضبط الأسعار، ومطابقته للاشتراطات والمواصفات الموضوعة حرصا على صحة المواطنين بالتزامن مع بدء الاحتفالات بمولد السيد أحمد البدوي.

 

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وشدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على تكثيف الحملات التفتيشية على محال بيع السلع الغذائية وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة تزامنًا مع بدء الاحتفالات بمولد السيد أحمد البدوي.

وأكد المحافظ أن صحة وسلامة المواطنين  وتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال الاحتفال بالمولد تعد أحد الملفات التي توليها المحافظة أهمية بالغة، مشيرا إلى متابعته المستمرة للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للزوار.

جاء ذلك خلال متابعته لحملات الطب البيطري والتي قامت بضبط ٢ طن، ٥٠ كجم أسماك مدخنة،، رنجة، مشتبه في عدم صلاحيتها،بالإضافة إلي ضبط ١ طن و٢٥ كجم أسماك رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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