نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية بقرية الأشراف الغربية

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية الأشراف الغربية التابعة لمركز قنا.

وشاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفاد منها ٣٧٧٧ مواطنا، وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية استفاد منها ١٥٠ مواطنا، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا عددا من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لـ ١٥٠ سيدة.

مديرية الشباب والرياضة بقنا

ونظمت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضية استفاد منها ٢٠٠ شاب وفتاة، ونفذت هيئة الإسعاف المصرية دورات تدريبية توعوية استفاد منها ٨٠ مواطنا، ونظمت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لـ ٥٠ أسرة.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية والتي استفاد منها ٢٢ مواطنا، ونظمت مديرية الزراعة بقنا ندوة إرشادية زراعية لـ ٢٥ مزارعا.

مديرية التضامن الاجتماعى بقنا

فيما قامت مديرية التضامن الإجتماعى بتلقي طلبات تكافل وكرامة، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعوية عن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتنمية الأسرة والتي استفاد منها ٩٠٠ مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عددا من الندوات التثقيفية استفاد منها ٤٠٠ مواطن، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها ٤٥٠٠٠ مواطن، وعقدت مديرية التربية والتعليم عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها ١٩١ طالبا وطالبة.

هيئة قصور الثقافة بقنا

ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها ٣٠ مواطنا، كما نظمت مكتبة مصر العامة أنشطه ترفيهية وثقافية استفاد منها ٧٦٥ شابا وفتاة، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد ٢٤٠ مواطنا.

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لـ ٢٤٠ مواطنا، وقامت هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بإجراء امتحانات فورية لـ ١٣٥ مواطنا.