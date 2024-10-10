اندلاع حريق داخل مخزن محل جزارة في الغربية

شهدت منطقة المعرض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اندلاع حريق داخل مخزن تابع لمحل جزارة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل أحد المخازن بمنطقة المعرض.



وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات المطافي وتم السيطرة على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة.

حريق يلتهم محتويات شقة سكنية في طنطا

واندلع حريق آخر منذ قليل في شقة سكنية في شارع الرفاعي بمنطقة قحافة بمدينة طنطا في الغربية، مما أسفر عن تدمير كامل لمحتويات الشقة.

تلقت قوات الدفاع المدني بلاغًا حول الحريق صباح اليوم، حيث هرعت الفرق إلى الموقع لمحاولة السيطرة على النيران

وقد شهدت المنطقة تصاعد الدخان الكثيف، مما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان المجاورين.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق في البحث عن أسباب الحريق.