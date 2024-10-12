السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خبير عسكري يكشف توقيت الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني

الرد الإسرائيلي على
الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، فيتو

قال العميد سمير راغب، الخبير العسكري، إن حرب السادس من أكتوبر كانت مشروعة، لأن الأراضي المصرية كانت محتلة، وكان من الضروري إعداد الحرب، وهذا ما حدث، وبعد ذلك تحقق السلام مع دولة الاحتلال.

 

دوافع إيران في ضرب إسرائيل

وأضاف: أن مصر دخلت السلام وهي في وضع قوة بعد العبور إلى الضفة الأخرى، مشيرًا إلى أن إيران ليس لديها أراض محتلة من قبل دولة الاحتلال، وبالتالي لا تمتلك الدوافع لضرب إسرائيل، معقبًا: "لما صاروخ يوصل من إيران لدولة الاحتلال، فهذا يعتبر اعتداء على تل أبيب".

 

الهدف من الهجوم الإيراني على إسرائيل

وأوضح أن إيران ليس لديها أي مصوغ لضرب تل أبيب، مشيرًا إلى أن الضربة الإيرانية كانت تهدف للرد على اغتيال إسماعيل هنية، والاعتداء على السفارة الإيرانية في العاصمة السورية.

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” المذاع على قناة القاهرة والناس، تقديم الإعلامي هيثم بسام، إلي دولة الاحتلال قوية في الخطف والاغتيال، حيث نفذت تل أبيب الكثير من الاغتيالات حتى داخل إيران، ولم تسطع طهران الوصول إلى شيء.

وأضاف أن الضربات الصاروخية الإيرانية لدولة الاحتلال لم تحقق أي شيء، خاصة وأنها لم تصب أي هدف عالي القيمة.

إعلام أمريكي: حماس خططت لـ طوفان الأقصى في 2022 وسعت لإقناع إيران وحزب الله بالمشاركة

تحرك عاجل من إيران بعد تفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان

توقيت الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني

وتوقع قيام الاحتلال الإسرائيلي بالرد على الضربات الإيرانية خلال الأيام القلية المقبلة، ولكن هذه الضربات لن تكون قاتلة، فقد تشمل منصات نفط أو محطات تكرير بهدف خلق صدى.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهجوم الإيراني إيران تل أبيب إسرائيل طهران الضربة الايرانية

مواد متعلقة

إعلام أمريكي: حماس خططت لـ طوفان الأقصى في 2022 وسعت لإقناع إيران وحزب الله بالمشاركة

تحرك عاجل من إيران بعد تفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان

إيران تبلغ واشنطن بالرد على أي هجوم إسرائيلي جديد

برسالة من بزشكيان، وزير خارجية إيران يعتزم زيارة بغداد والقاهرة

الأكثر قراءة

لوسي تعلن اعتزالها الرقص نهائيا وتكشف لـ فيتو الأسباب

مصر والسودان: الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل غير قانوني ولا يمثلنا

ماذا يعني خفض صندوق النقد تكاليف اقتراض أعضائه بـ 1.2 مليار دولار؟ (فيديو)

عالم أزهري: إعصار ميلتون بفلوريدا جند من جنود الله ضرب أمريكا

ياسمين عز لـ كولر: كهربا مش واكل ورثك خده في حضنك وطبطب عليه (فيديو)

طبيب الزمالك يصدم جماهير الفريق قبل بطولة السوبر المحلي

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه الطرق غدا الأحد

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء 

منوعات

المزيد

قتلتها إسرائيل يوم زفافهما، لبناني يرثي خطيبته بكلمات مؤثرة (صور)

بقيمة 200 ألف دينار، القبض على ضابط و4 آسيويين بتهمة ترويج الخمور في الكويت

تغريم ناشط إسباني لذهابه "عاريا" إلى مركز شرطة

تفضيل الأطعمة الحارة تكشف لغز الألم والمتعة في الدماغ

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 12-10-2024 بالبورصات العالمية

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

التين بـ 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: إعصار ميلتون بفلوريدا جند من جنود الله ضرب أمريكا

“وخلق الإنسان ضعيفا”، تفسير الشعراوي لسورة النساء (فيديو)

طرق استغفار الأنبياء والمرسلين وكيف بينها القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية