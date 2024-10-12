خبير عسكري يكشف توقيت الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني

قال العميد سمير راغب، الخبير العسكري، إن حرب السادس من أكتوبر كانت مشروعة، لأن الأراضي المصرية كانت محتلة، وكان من الضروري إعداد الحرب، وهذا ما حدث، وبعد ذلك تحقق السلام مع دولة الاحتلال.

دوافع إيران في ضرب إسرائيل

وأضاف: أن مصر دخلت السلام وهي في وضع قوة بعد العبور إلى الضفة الأخرى، مشيرًا إلى أن إيران ليس لديها أراض محتلة من قبل دولة الاحتلال، وبالتالي لا تمتلك الدوافع لضرب إسرائيل، معقبًا: "لما صاروخ يوصل من إيران لدولة الاحتلال، فهذا يعتبر اعتداء على تل أبيب".

الهدف من الهجوم الإيراني على إسرائيل

وأوضح أن إيران ليس لديها أي مصوغ لضرب تل أبيب، مشيرًا إلى أن الضربة الإيرانية كانت تهدف للرد على اغتيال إسماعيل هنية، والاعتداء على السفارة الإيرانية في العاصمة السورية.

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” المذاع على قناة القاهرة والناس، تقديم الإعلامي هيثم بسام، إلي دولة الاحتلال قوية في الخطف والاغتيال، حيث نفذت تل أبيب الكثير من الاغتيالات حتى داخل إيران، ولم تسطع طهران الوصول إلى شيء.

وأضاف أن الضربات الصاروخية الإيرانية لدولة الاحتلال لم تحقق أي شيء، خاصة وأنها لم تصب أي هدف عالي القيمة.

توقيت الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني

وتوقع قيام الاحتلال الإسرائيلي بالرد على الضربات الإيرانية خلال الأيام القلية المقبلة، ولكن هذه الضربات لن تكون قاتلة، فقد تشمل منصات نفط أو محطات تكرير بهدف خلق صدى.