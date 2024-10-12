عالم أزهري: إعصار ميلتون بفلوريدا جند من جنود الله ضرب أمريكا

إعصار ميلتون، أوضح الدكتور عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف، أن إعصار ميلتون الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية، هو جند من جنود الله.

عربدة أمريكا في العالم ودرس الله

وقال “النجار” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: إن ما يحدث الآن في العالم كله من أمريكا ما هي إلا عربدة سياسية.

والكل يعلم أن ما أصاب أمريكا من إعصار ما هو إلا جند من جنود الله؛ لأن الله له آيات في القوم ومنها الأعاصير والرياح العاتية.

جند الله يضرب أمريكا

وأوضح: الإعصار جند من جنود الله، وأمريكا ومن معها الذين يسعون في الأرض فسادا ويقفون بجانب المحتل فعندما يموت جندي إسرائيل يقولون أين الرحمة بينما يقتلون مئات الالاف من العرب والمسلمين ولا يتحرك أحد، وهنا يعاقبهم الله بجند من جنوده في شكل إعصار ميلتون".

آيات الله في أمريكا بعد إعصار ميلتون

واسترشد أحد علماء الأزهر الشريف، بقول الحق عز وجل في كتابه الكريم “وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ”.

جند الله في القوم الظالمين

وقوله تعالى في كتابه الكريم “ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ”، موضحًا:"هؤلاء الذين ظنوا انه لا يقدر عليهم أحد في الأرض فالله يأتي لهم بجند من جنود وهو الريح والإعصارليضربهم به".