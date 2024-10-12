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ظهور حفر عميقة في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد إعصار ميلتون، ما القصة؟

فلوريدا، فيتو
فلوريدا، فيتو

تسبب "إعصار ميلتون" بهطول كميات كبيرة من الأمطار في ولاية فلوريدا الأمريكية، لكن المشهد الأكثر إثارة كان ظهور حفر عميقة وانهيارات أرضية كبيرة.

ظهور حفر عميقة وانهيارات أرضية كبيرة في فلوريدا

تم الإبلاغ عن تشكل حفر كبيرة في مقاطعتي بولك وهيلزبورو، حيث حذرت السلطات المحلية السكان للبقاء في حالة تأهب في أعقاب العاصفة، حيث يمكن أن تتوسع التضاريس دون سابق إنذار.

وأظهرت صور نشرها مكتب عمدة مقاطعة هيلزبورو، أنابيب وجزءا من رصيف وطريق، تلتهمها حفرة في مجتمع سكني جنوب شرق تامبا.

 

ولم يبلغ مكتب الشريف عن أي أضرار في المنازل، وتم إغلاق الطريق المؤدي إلى المجتمع مع وضع علامات وأشرطة تحذيرية.

 

وقال أحد السكان المحليين إنهم وجدوا أنفسهم محاصرين فعليا في حيهم، واضطروا إلى السير حول المنخفض العملاق. ويوجد مشهد مماثل في شرق مقاطعة بولك، حيث ظهرت حفرة كبيرة بين منزلين في مجتمع يقع بين لاكلاند وزيفرهيلز.

 

عاصمة الحفرة في الولايات المتحدة

ولا تعد منطقة فلوريدا الوسطى غريبة على هذه الأحداث، وغالبا ما يشار إليها باسم عاصمة الحفرة في الولايات المتحدة.

وأثناء العاصفة الاستوائية ديبي في عام 2012، ظهرت العشرات من الحفر الأرضية في شمال وسط فلوريدا. ويمكن أن تتشكل الحفر الأرضية أثناء فترات هطول الأمطار الغزيرة بسبب زيادة وزن التربة السطحية، مما يؤدي إلى تآكل التربة تحت الأرض وإنشاء فراغات.

وغالبا ما يتم تصنيف المنخفضات والثقوب الناتجة عن أنابيب الصرف المكسورة وخزانات الصرف الصحي والتربة المضغوطة بشكل غير صحيح على أنها حفر بالوعة.

 

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