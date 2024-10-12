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رياضة

كريستيانو رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية

رونالدو،فيتو
رونالدو،فيتو

دوري الأمم الأوروبية، أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لـ منتخب البرتغال تشكيل بلاده لمواجهة نظيره بولندا اليوم السبت، بملعب "نارودوي"، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل البرتغال أمام بولندا 

ويشارك  كريستيانو رونالدو على رأس تشكيل البرتغال الأساسي والذي جاء كالتالي:"

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موعد مباراة البرتغال وبولندا

 تنطلق مباراة البرتغال وبولندا ببطولة دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت، بتوقيت مصر والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وبولندا

تذاع مباراة البرتغال وبولندا عبر قناة beIN sports HD1.
ويتطلع المنتخب البرتغالي، بطل النسخة الأولى من البطولة، بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة، حيث تغلب على كرواتيا واسكتلندا (2-1) بنفس النتيجة وتتصدر بـ 6 نقاط.

 


في المقابل، يسعى منتخب بولندا، لتحقيق الفوز من أجل تصحيح مساره في البطولة، حيث فاز على اسكتلندا (3-2) وخسر من كرواتيا (0-1)، ويحتل الوصافة بـ 3 نقاط.

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