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رياضة

كهربا يشارك في تدريبات الأهلي بعد أزمته الصحية الأخيرة

كهربا, فيتو
كهربا, فيتو

شارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي في المران الجماعي الذي اقيم اليوم السبت، علي ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وذلك عقب الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها اللاعب.

وكان كهربا تم نقله خلال الفترة الماضية إلى أحد المستشفيات عقب إصابته بوعكة صحية، بعدما شعر بسرعة في ضربات القلب وأيضا (برودة في الجسم) ودوخة ليخضع لعدة فحوصات طبية، ثم غادر المستشفي بعد الاطمئنان على حالته. 

وتواجد لاعب الأهلي اليوم في مران الفريق بصورة طبيعية، بعدما تأكد أنه لا يعاني من أى إصابات عضلية أو جسمانية، ومن ثم سيكون تحت تصرف الجهاز الفني فى التدريبات.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لعودة مبارياته من جديد بعد التوقف الدولي حيث سيكون الأهلي علي موعد مع خوض منافسات كأس السوبر المحلي. 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم لأول مرة جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي من أجل مناقشة المرحلة المقبلة بعد تعيين الأخير في منصبه الجديد بالقلعة الحمراء. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”. 

كولر يتسلم تقريرا طبيا عن إصابات الأهلي

مصدر: الخطيب سيظهر في تدريبات الأهلي رفقة محمد رمضان

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