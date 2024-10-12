هل يحسم الأهلي صفقات جديدة قبل انطلاق بطولة السوبر المحلي؟

النادي الأهلي، قال مصدر داخل النادي الأهلي إن هناك اتجاها لعدم التعاقد مع صفقات جديدة قبل السفر إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي، مؤكدا أن ضيق الوقت قد يكون عاملا مهما في تأجيل إبرام صفقات جديدة هذا الأسبوع.

اقترب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من إعلان جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وقال مصدر طبي داخل الأهلي إن معلول يحتاج إلى خمسين يوما للعودة إلى التدريبات الجماعية من أجل المشاركة بشكل تدريجي بها.

أشاد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بما قدمه ثلاثي الفريق عمر الساعي وأشرف داري وأفشة في ودية حرس الحدود أمس، والتي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة سجلها حسين الشحات وأفشة وسمير محمد.

قال مصدر داخل الأهلي إن هناك اتجاها للموافقة على خوض مباراة اعتزال خالد مسعد نجم الكرة السعودية السابق في جدة يوم 15 نوفمبر المقبل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

أضاف: الأهلي سيحصل على عائـد مالي كبير من وراء المشاركة في تلك المباراة وتم الاتفاق بشكل رسمي بين جميع الأطراف ووافق مارسيل كولر على خوض اللقاء.

حرص محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي علي التواصل مع لاعبي الاهلي الدوليين من خلال محمد الشناوي قائد الفريق وحارس منتخب مصر وذلك بعد الفوز امس على موريتانيا وقبل سفر بعثة الفراعنة الي نواكشوط لخوض مباراة الإياب الثلاثاء القادم.

أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المحلي المقرر له خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري الي 24 من الشهر ذاته.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبيه من أجل مناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بودية حرس الحدود التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة سجلها حسين الشحات وأفشة وسمير محمد.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.



موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وحرص محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي ، على إنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏