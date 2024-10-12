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محافظات

غدا، انطلاق فعاليات اليوم المصري الإندونيسي بمكتبة مصر العامة بالدقهلية

محافظة الدقهلية،
محافظة الدقهلية، فيتو

تستعد مكتبة مصر العامة بمحافظة الدقهلية غدا الأحد، لاستقبال نائب السفير الإندونيسي للمشاركة في فعاليات اليوم المصري الإندونيسي.

ومن المقرر أن يكون في استقبال نائب السفير الإندونيسي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتورة رباب عبد المؤمن مديرة مكتبة مصر العامة بالمنصورة.

وعلي صعيد آخر، كان قد أجري اللواء طارق محافظ الدقهلية جولة تفقدية مفاجئة بمدينة طلخا اليوم، تفقد خلالها الأعمال الجارية بالباركينج الجاري إنشاؤه بمنطقة مجمع المدارس للقضاء علي التكدسات المرورية، لعدم وقوف السيارات بالشارع المؤدي إلي مجمع المدارس لتيسير حركة دخول وخروج باصات الطلاب، وتيسير الحركة المرورية.

إنشاء باركينج بمنطقة مجمع المدارس للقضاء علي التكدسات

 وكلف مدير الإدارة العامة للمرور بتواجد أحد أفراد الشرطة في منطقة مجمع المدارس طوال أيام الدراسة لتنظيم الحركة المرورية.

كما تفقد  "مرزوق" أعمال رفع القمامة بشارع البحر الأعظم، ووجه بوضع صناديق للقمامة بطول الشارع، وتكثيف ورديات العمل لرفع كافة تراكمات القمامة.

تفقد منافذ بيع الخضار والفاكهة


وأيضا تفقد "المحافظ"عددا من منافذ بيع الخضار والفاكهة، وشدد علي الإعلان عن الأسعار وعدم المغالاة في الأسعار وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية وأمر بتحرير محاضر للمخالفين.

شن حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة.

وكلف "مرزوق" السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا بالتنسيق مع  محمد حمص مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وشن حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة بمشاركة معدات الوحدات المحلية ورفع كافة تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء.

رفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة 


ووجه "المحافظ" لرئيس مدينة طلخا برفع كافة الاشغالات بشوارع المدينة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين، والتنسيق مع شرطة المرافق وعمل حملات إشغالات بصفة دورية.

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