السبت 12 أكتوبر 2024
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بسعر 185 جنيها الكيلو، توفير اللحوم بمنافذ "حياة كريمة" بالدقهلية

إقبال على سيارات
إقبال على سيارات اللحوم لمؤسسة حياة كريمة، فيتو

أعلن محمد سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة في الدقهلية عن استمرار مبادرة توفير اللحوم بأسعار مخفضة بمراكز الدقهلية. 

وأوضح أن مؤسسة حياة كريمة توفر منافذ لبيع اللحوم البلدي واللحوم المجمدة المدعمة بأسعار مميزة، غدا الأحد.

وأشار إلى تواجد سيارات حياة كريمة في الأماكن التالية.

مدينة المنصورة: 
- من الساعة ١٠ ص الى ٦ م لحم بلدي سعر الكيلو ٣١٠ ج امام دار مناسبات جامع النصر ومبرة الشبان المسلمين بمدينة المنصورة.

مفاجأة اليوم نظرا للإقبال المتزايد:
لحوم مستوردة فى السيارات المتنقلة اللحم قطع سعر الكيلو ١٨٥ ج واللحم المفروم سعر الكيلو ١٩٠ ج من الساعة ١ ظهرا

مركز اجا: 
-النقطة الأولى: منية سمنود مركز أجا.  

مركز تمى الامديد: 
- النقطة الثانية: قرية أبو داود مركز تمي الأمديد.

مركز بني عبيد: 
- النقطة الثالثة: قرية الصلاحات مركز بني عبيد.

مركز المنصورة: 
- النقطة الرابعة: قرية سندوب مركز المنصورة.

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