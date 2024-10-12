رئيس الجمالية يترأس حملة لإزالة الإشغالات في الدقهلية

أجرى اللواء عادل برغش رئيس مجلس مركز ومدينة الجمالية في محافظة الدقهلية، جولة استهدفت المرور على الوحدة المحلية لقرية ميت مرجا لمتابعة تنفيذ خطة العمل، والمرور على الوحدة المحلية لقرية ميت مرجا.



حيث قام رئيس مركز ومدينة الجمالية يرافقه صباح عامر نائب رئيس المركز ومروة السيد مدير إدارة المتابعة بالمرور على الوحدة المحلية لقرية ميت مرجا لمتابعة خطة العمل وما تم تنفيذه منها ومنها آخر مستجدات ملف إجراءات التصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والكهرباء والنظافة والتشجير.



وخلال الجولة أكد على ضرورة الاهتمام بقطاع النظافة العامة والتصدي لاى مخالفة ومتابعة ملفات التصالح ومتابعة المتغيرات المكانيه أول بأول -تجميل مدخل القرية والإنارة العامة...



انجاز ملف التصالح وسرعه الانتهاء من اصدار النماذج

الاهتمام وإنجاز ملف التصالح وسرعه الانتهاء من اصدار النماذج المطلوبة، والمتابعة اليومية بملف التصالح على بعض مخالفات البناء وإزالة كافة العقبات التي تواجه اللجان لتحقيق المستهدف من هذا الملف فضلًا عن طرح العديد من الأفكار ومحاور العمل التي من شأنها تذليل معوقات سير العمل

والتأكيد على ضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل بملفات التصالح في مخالفات البناء لتحقيق المستهدف منهما بإعتبارها من الملفات الهامة، وضرورة إنجاز باقي الملفات المتأخرة وسرعة الإنتهاء منها.



حسن استقبال المواطنين

الاهتمام بمشكلات المواطنين وحسن استقبال المواطنين وحل كافه الشكاوى فى ضوء القوانين واللوائح المنظمه، والاهتمام بملف النظافه العامه لكافه المداخل والشوارع بالقرية، والاهتمام بصيانة معدات الحملة الميكانيكية وكشافات الإنارة وتشجير مدخل القرية.

كما تم متابعه اعمال النظافة العامة والتشجير بالمدينة

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