علاقة الشيخوخة بفقدان البصر، وخطوات هامة للحفاظ على صحة العين

تحدث تغيرات الرؤية المرتبطة بالعمر مع مرور السنوات، ولكن مشاكل العين ليست شيئًا يجب تجاهلها ببساطة باعتباره أمرًا طبيعيًا.

تنبع بعض المشاكل من اضطرابات الرؤية الجديدة أو المتفاقمة، ومع التقدم في العمر، قد تحدث هذه المشاكل تدريجيًا، وتحدث مشاكل أخرى فجأة، مما يتسبب بسرعة في العمى، وهذا هو السبب في أن الفحوصات المنتظمة مع طبيب العيون مهمة جدًا.

يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر أو، إذا كانت موجودة بالفعل هذه التغييرات، يمكن إبطاء تقدمها، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)

في حالة الضمور البقعي المرتبط بالعمر، تتلف البقعة، أو الجزء المركزي من الأنسجة التي تبطن الجزء الخلفي من العين (شبكية العين)، وهذا يجعل المهام التي تنطوي على الرؤية المركزية - قراءة الحروف الصغيرة، على سبيل المثال - أكثر صعوبة، ولكن لا يزال الشخص يعاني من الرؤية الجانبية.

يؤثر النوع الجاف من الضمور البقعي على تسعة من كل 10 أشخاص مصابين بالضمور البقعي. يتسبب في فقدان تدريجي ودقيق للرؤية من تحلل الخلايا في شبكية العين، على سبيل المثال قد يرى الشخص أجزاء من الحروف أو قد تبدو الخطوط المستقيمة متموجة، ويمكن أن يتطور النوع الجاف من الضمور البقعي إلى النوع الرطب.

وتشمل الأعراض الأخرى:

ضبابية الرؤية

الحاجة إلى ضوء إضافي أو مواجهة مشاكل عند الانتقال من الضوء الساطع إلى الضوء الخافت

صعوبة في القراءة أو التعرف على وجوه الأشخاص

ظهور الألوان بشكل أقل وضوحًا

يتسبب النوع الرطب من الضمور البقعي المرتبط بالعمر في فقدان مفاجئ وشديد للرؤية المركزية بسبب تسرب الأوعية الدموية التي تنمو في الشبكية أو تحتها، وقد يرى الشخص بقعة داكنة كبيرة في مركز رؤيته، وتشمل الأعراض الأخرى:

تشوه الرؤية

ظهور الأشياء بحجم مختلف لكل عين

ظهور الألوان بشكل أقل وضوحًا أو بشكل مختلف في كل عين

وقد يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر إذا كان يدخن أو لديه تاريخ عائلي للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر أو يعاني من السمنة.

تشمل عوامل الخطر الأخرى العوامل الوراثية والتعرض للأشعة فوق البنفسجية ونقص العناصر الغذائية التي تصل إلى الشبكية.

لا يوجد علاج للضمور البقعي المرتبط بالعمر، ولكن هناك خيارات قد تبطئ تطور الضمور البقعي الرطب.

يحد العلاج المضاد لـ VEGF من نمو الأوعية الدموية الجديدة في العين والتي يمكن أن تهدد الرؤية،

وتساعد مثبطات VEGF/Ang-2 في تثبيت هذه الأوعية الدموية الهشة الجديدة حتى لا تتسرب، كما أنها تجعل الأوعية أقل حساسية لتأثيرات VEGF.

يستخدم العلاج بالليزر الحراري الحرارة لتعطيل المرض.

يدمر العلاج الضوئي الديناميكي الأوعية الدموية في العين التي تتسرب وتضر بالرؤية.

يمكن أن تساعد المكملات الغذائية أيضًا، حيث وجدت دراسة حديثة أن مزيجًا من الفيتامينات والمعادن يُعرف باسم AREDS2 هو الأكثر فعالية، ويمكن أن يبطئ تطور الضمور البقعي المرتبط بالعمر بنحو 25٪، كما تظهر الأبحاث، فعلى عكس تركيبة AREDS الأصلية، يتضمن AREDS2 مضادات الأكسدة اللوتين والزياكسانثين ولا يحتوي على بيتا كاروتين.

الجلوكوما

الجلوكوما هي مجموعة من أمراض العيون التي تسبب فقدان البصر، ويؤدي ارتفاع الضغط داخل العين أو ضعف الدورة الدموية إلى تلف العصب البصري، حيث يحمل هذا العصب الصور من العين إلى المخ.

تتطور الأشكال الأكثر شيوعًا من الجلوكوما ببطء ولا تظهر أي أعراض واضحة في وقت مبكر، وقد لا يعرف المريض أنه مصاب بها، ولكن الجلوكوما يمكن أن تسبب العمى، ويزيد العمر من احتمالية الإصابة بالجلوكوما، كما تفعل هذه الأشياء:

تاريخ عائلي للإصابة بالجلوكوما

مستويات عالية من طول النظر أو قصر النظر

إصابة سابقة بالعين

ارتفاع ضغط العين أو انخفاض ضغط الدم

مرض السكري

تشمل العلاجات قطرات العين والأدوية الأخرى والعلاج بالليزر والجراحة.

إعتام عدسة العين

في حالة إعتام عدسة العين، تصبح عدسة العين غائمة وتصبح الرؤية ضبابية، وغالبًا ما ترتبط بالشيخوخة.

غالبًا ما تتطور أعراض إعتام عدسة العين ببطء وقد تشمل:

عدم وضوح الرؤية أو غموضها أو ضعفها - مثل النظر من خلال زجاج أمامي متسخ

ازدواج الرؤية بعين واحدة

صعوبة الرؤية ليلًا أو في ضوء خافت

هالات حول الأضواء

حساسية للضوء والوهج

ألوان باهتة أو صفراء، أو صعوبة التمييز بين الأزرق والأخضر

صعوبة رؤية شيء على خلفية من نفس اللون

هذه الأشياء تزيد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين:

التعرض لأشعة الشمس كثيرًا

التدخين

ارتفاع نسبة الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم

مرض السكري

إصابة سابقة بالعين أو جراحة

تاريخ عائلي للإصابة بإعتام عدسة العين

في المراحل المبكرة، كل ما يحتاجه الشخص هو تغيير وصفة النظارات أو العدسات اللاصقة، وقد يساعد أيضًا استخدام أضواء أكثر سطوعًا للقراءة أو عدسة مكبرة.

إذا بدأ إعتام عدسة العين في التدخل في الحياة اليومية للشخص، فيمكن لطبيب العيون المتخصص في جراحة إعتام عدسة العين إزالة العدسة المعتمة واستبدالها بزراعة عدسة شفافة.

أمراض الشبكية الأخرى

اعتلال الشبكية السكري هو أحد مضاعفات مرض السكري غير المنضبط، ويحدث عندما تنمو الأوعية الدموية في شبكية العين وتتسرب السوائل أو تنزف، وقد يعاني المريض من عدم وضوح الرؤية وصعوبة القراءة، من بين أعراض أخرى.

يمكن أن "يزيل" العلاج بالليزر التسرب في المراحل المبكرة من المرض، في بعض الأحيان، قد يمنع انسداد الأوعية الدموية الشبكية حدوث مضاعفات أكثر خطورة، ولكن أفضل طريقة لحماية الرؤية هي مراقبة مستويات السكر في الدم والحفاظ عليها طبيعية.

انسداد الأوعية الدموية الشبكية هو أحد المضاعفات الشائعة لمرض السكري أو الجلوكوما، ويحدث عندما يتم انسداد أحد الأوردة في الشبكية، كما أنه من المرجح أن يحدث إذا كنت يعاني المريض من ارتفاع ضغط الدم أو تضيق الشرايين.

اعتمادًا على نوع الانسداد الذي تعاني منه، فقد يعاني من فقدان الرؤية الخفيف وغير المؤلم والمعتدل الذي يأتي ويختفي أو قد يعاني من فقدان الرؤية المفاجئ الشديد والألم الذي يتطلب رعاية طبية على الفور.