الصحة: التطعيم ضد مرض الحصبة أنقذ 10 ملايين طفل في إقليم شرق المتوسط

أكدت وزارة الصحة والسكان أن التطعيم ضد مرض الحصبة أنقذ ١٠ ملايين طفل في إقليم شرق المتوسط، أقل من خمس سنوات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانية في نوفمبر ٢٠٢٢.

والحصبة مرض معدٍ للغاية ويسبب الحمى والطفح الجلدي الأحمر والسعال وإدماع العيون، ويمكن أن يكون لها مضاعفات خطيرة لدى بعض الناس، وأفضل طريقة للوقاية مها هي بالحصول على لقاح الحصبة.

مرض الحصبة

أعراض مرض الحصبة

تظهر الأعراض عادةً بعد حوالي 8 إلى 12 يومًا من تعرضك لشخص مصاب بالحصبة ولكن كانت هناك أوقات يستغرق فيها ظهور الأعراض ما يصل إلى 21 يومًا بعد التعرض.

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تشمل أعراض الحصبة الأكثر شيوعا ما يلي:

حمى شديدة.

التعب.

السعال.

عيون حمراء أو محتقنة بالدم.

سيلان الأنف.

بعد أيام قليلة من بدء هذه الأعراض، ستصاب بطفح جلدي أحمر اللون ينتشر من وجهك إلى بقية جسمك ويستمر الطفح الجلدي نفسه حوالي 7 إلى 10 أيام وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

وقد تشمل أعراض الحصبة:

التهاب الحلق.

بقع بيضاء في الفم.

ألم عضلي.

حساسية للضوء.

علامات واعراض الحصبة

يبدأ الطفح الجلدي على شكل بقع حمراء مسطحة على وجهك ثم يتحرك للأسفل ليغطي الجسم بالكامل ثم قد تظهر بقع بيضاء صغيرة مرتفعة فوق الطفح الجلدي الأحمر، وتتجمع البقع معًا مع نزول الطفح الجلدي إلى الجسم.

ما هو الفيروس الذي يسبب الحصبة؟

يسبب مرض الحصبة فيروس شديد العدوى يُسمى فيروس الحصبة، وهو مرض ينتقل عن طريق الهواء، مما يعني أنه ينتشر عبر الهواء عندما يتنفس الشخص المصاب أو يسعل أو يعطس أو يتحدث، وإذا تنفست جزيئات من شخص مصاب بالحصبة، فمن الممكن أن تصاب بالحصبة أيضًا ويمكن للقطرات المحمولة جوًا أن تبقى في الغرفة لمدة ساعتين حتى بعد وفاة الشخص المصاب بالحصبة، يمكن للقطرات أن تهبط على الأسطح وتنتشر بهذه الطريقة أيضًا.

تنتشر الحصبة عن طريق:

مشاركة المشروبات أو الطعام مع شخص مصاب بالحصبة.

تقبيل شخص مصاب بالحصبة.

المصافحة أو الإمساك بالأيدي أو احتضان شخص مصاب بالحصبة.

لمس سطح يحتوي على الفيروس ثم لمس فمك أو أنفك أو عينيك.

من النساء الحوامل إلى أطفالهن — إما أثناء الحمل أو الولادة أو أثناء الرضاعة.