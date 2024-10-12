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ثقافة وفنون

ضمن قائمة الأكثر مبيعًا، إصدار الترجمة العربية لـ «فلسفة تاريخ الفن»

غلاف الكتاب.فيتو
غلاف الكتاب.فيتو

تصدرت الترجمة العربية من كتاب (فلسفة تاريخ الفن) قوائم الأكثر مبيعا بالمركز القومي للترجمة.

ويأتي كتاب فلسفة تاريخ الفن من تأليف آرنولد هاوزر، وترجمة رمزي عبده جرجس، بمراجعة زكي نجيب محمود وتقديم سعيد توفيق.

ويقول القومي للترجمة عن الإصدار: من الواضح أن المؤلف متأثر إلى حد كبير بالتصور الماركسى للفن, فهو يستند فى تصوره للفن على التاريخ أو الوقائع التاريخية, وهو يفهم تاريخ الفن من خلال رؤية اجتماعية تربط الفن بالمجتمع الذي يشتمل فيما يشتمل على القوى الاقتصادية والسياسية.

وعلى هذا يمكن القول أن الرؤية التى توجه فكر هاوزر بوجه عام هى الرؤية الإجتماعية لتاريخ الفن. ولقد قدم لنا هاوزر تلك الرؤية فى كتابه السابق عن "الفن والمجتمع عبر التاريخ" من خلال منهج وصفى تجريبى أى من خلال دراسة وصفية لوقائع الفن المتواترة عبر التاريخ الإنسانى التى تدعم تلك الرؤية التى يبدو فيها الفن مرتبطا بسياقه الاجتماعى.

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زكى نجيب محمود المركز القومي للترجمة موقع فيتو

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