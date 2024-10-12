التحقيقات تكشف ملابسات العثور علي جثة ممرضة بمركز جراحة القلب بجامعة المنصورة

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة العثور علي جثة ممرضة داخل مركز جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة إقدامها علي إنهاء حياتها بحقنة باسط عضلات بالوريد.

وكانت قد كثفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها لكشف غموض العثور علي جثة ممرضة في العقد الثالث من عمرها متوفاة داخل غرفة بمركز جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة.

وكان قد عثر عدد من العاملين بمركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة المنصورة محافظة الدقهلية، على ممرضة في العقد الثالث من عمرها متوفاة داخل غرفة بالمركز، وسط حالة من الجدل حول احتمالية إقدامها على التخلص من حياتها لتعرضها لضغوط.

تلقي اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة تأمين المستشفيات الجامعية للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بالعثور على ممرضة “اسماء.ر” من مركز تمي الامديد مطلقة وليس لديها ابناء، داخل غرفة بمركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية "جثة هامدة".

وتم نقلها إلى المشرحة لإعداد تقرير عن ملابسات الوفاة، فيما تفحص أجهزة الأمن الواقعة للتعرف على الأسباب وملابسات الواقعة التي تبين انها اقدمت علي انهاء حياتها بحقنة بالوريد علي اثر طلقها ومرورها بازمة نفسية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ