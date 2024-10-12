السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

تحرير 25 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حالة المرور
حالة المرور

 واصل ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، الحملات الموسعة لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط تشكيل عصابى لتجارة المخدرات فى القاهرة والإسكندرية

ضبط محطة بث تلفزيوني لفك شفرات القنوات الفضائية بالدقهلية 

وأسفرت جهود الحملات التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة عن ضبط 25 ألفا و978 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 7353 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و501 مخالفة سير بدون تراخيص، و2 مخالفة موقف عشوائي، و1613 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات لشروط التراخيص و36 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

 

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