السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلس مركز ومدينة أجا يتابع تحسين الخدمات بنوسا الغيط

جولة رئيس أجا، فيتو
جولة رئيس أجا، فيتو

أجري المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مجلس مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية جولة استهدفت مقر الوحدة المحلية بنوسا الغيط لمتابعة سير العمل ومدى انتظامه والوقوف على كيفية تقديم الخدمات للمواطنين.

 وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية 
 وأجرى رئيس مركز ومدينة أجا جولة تفقدية اليوم بمقر الوحدة المحلية بنوسا الغيط لمتابعة سير العمل ومدى انتظامه والوقوف على كيفية تقديم الخدمات للمواطنين والتأكد من وجود النوبتجية بها،  والمرور علي حالة النظافة العامة بشوارع القرية

ووجه لرئيس الوحدة المتابعة اليومية لأعمال النظافة اليومية بشوارع القرى الرئيسية والفرعية والطرق بصفة مستمرة  لظهور القري بالمظهر الجمالي وحفاظا علي الصحة العامة للمواطنين، تأكيدًا علي ضرورة السعي دائمًا لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين  .

وأكد رئيس أجا استمرار متابعته الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع بالمدينة وقرى المركز، ومتابعة النشاط اليومى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بمركز ومدينة أجا..
 

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