أمل غربي تطرح أحدث أغنياتها "لبناني الروح"

طرحت المطربة التونسية أمل غربي أغنية بعنوان “لبناني الروح” تضامنا مع الشعب اللبناني في ظل المحنة التي يمر بها حاليا والعدوان الصهيوني المستمر على بلاد الأرز.

وأغنية “لبناني الروح” من كلمات: ربيع قطايا، وألحان: سليم سلامة، وتوزيع وميكس وماستر: حمدي المهيري، وإخراج: ساري منير.

واليوم السبت أسفرت غارات إسرائيلية عنيفة، استهدفت مناطق في جبل لبنان، عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين على الأقل.

غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها عن اغتيال 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة برجا في قضاء الشوف، ومقتل شخص على بلدة المعيصرة في كسروان، في جبل لبنان.

وأظهر مقطع فيديو متداول، مبنى متضرر بشكل كبير، بينما كانت امرأة تصرخ وآخرون يحاولون انتشالها من بين الركام.