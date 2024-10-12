السبت 12 أكتوبر 2024
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تداول 36 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط، ڤيتو
ميناء دمياط، ڤيتو

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم السبت، عن حركة السفن والبضائع بالميناء، حيث استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة 


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27694 طن تشمل: 1650 طن يوريا و14739 طن كلينكر و2715 طن علف بنجر و8590 طن بضائع عامة.

حركة الوارد من البضائع العامة


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 87293 طن تشمل: 9956 طن حديد و9308 طن قمح و6500 طن سكر و3446 طن ابلاكاش و15800 طن خردة و36370 طن ذرة  و5309 طن بضائع عامة و1788 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 604 طن.

حركة الصادر من الحاويات بالميناء


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 50 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 90 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1856 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 130950 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191203 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1241 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 2832 حركة.

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