الإحصاء يكشف حجم صادرات مصر إلى إريتريا خلال النصف الأول من 2024

ترتبط مصر بعلاقات قوية مع دولة إريتريا، حيث تُعد من أكثر العلاقات تميزًا، وكان لمصر الدور الأكبر في دعم وتأييد الثورة الإريترية حتى تحقيق الاستقلال الوطني الإريتري في عام 1993، حيث بدأ ذلك قبل استقلال إريتريا عام 1991.

قمة ثلاثية بين مصر والصومال وإريتريا في أسمرة اليوم

وفي إطار تعزيز التعاون المشترك، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الإريترية أسمرة، في زيارةٍ تأتي تلبيةً لدعوة من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ، تتناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.

تعميق العلاقات والتعاون مع إريتريا لتحقيق المصالح المشتركة

أكد الرئيس السيسي حرص مصر على دفع جهود تعميق العلاقات المتميزة والتعاون الثنائي بين الدولتين، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة، خاصة في ضوء تزايد التحديات الإقليمية التي تستوجب تكثيف التباحث بشأن سبل التصدي لها.

ويرصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي صادرات مصر لدولة إريتريا وبلغت 537.64 مليون دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، كالتالي:

1- عام 2014 بقيمة صادرات 52.1 مليون دولار.

2- عام 2015 بقيمة صادرات 49.57 مليون دولار.

3- عام 2016 بقيمة صادرات 63.1 مليون دولار.

4- عام 2017 بقيمة صادرات 107.41 مليون دولار.

5- عام 2018 بقيمة صادرات 116.11 مليون دولار.

6- عام 2019 بقيمة صادرات 116.14 مليون دولار.

7- عام 2020 بقيمة صادرات 23.92 مليون دولار.

8- عام 2021 بقيمة صادرات 5.824 مليون دولار ,

9- عام 2022 بقيمة صادرات 1.37 مليون دولار.

10- عام 2023 بفيمة صادرات 1.14 مليون دولار.

11- خلال النصف الاول من عام 2024 بلغت 693.7 ألف دولار.

قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا

وذكرت تقارير إعلامية صومالية بأن قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا تعقد اليوم الخميس في العاصمة الإريترية أسمرة.

ووصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى أسمرة، أمس الأربعاء، وكان في استقباله نظيره الإريتري أسياس أفورقي، حيث كشفت التقارير أن زيارة الرئيس الصومالي إلى أسمرة هدفها المشاركة في قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا مرتقبة.

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