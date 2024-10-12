رئيس مدينة ميت غمر يتابع أعمال تطوير ضريح الإمام الشعراوي بـ دقادوس (صور )
أجري اللواء أنور عثمان رئيس مجلس مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية جولة تابع خلالها أعمال التطوير الجارية بضريح الإمام الشعراوي بدقادوس.
وتفقد اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر يرافقه أحمد حجازي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر ضريح الشيخ الشعراوي بمنطقة دقادوس، ومتابعة أعمال التطوير الجارية به، والذي تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .
وقال اللواء " أنور عثمان" إن فضيلة الشيخ الشعراوي أحد أهم أعلام مصر والوطن العربي والإسلامي وليس الدقهلية فقط وأقل شيء يقدم له هو الحفاظ على ضريحه وصيانته وتطوير المنطقة المحيطة به لتكون واجهة مشرفة لكل زواره من مصر وخارجها.
ووجه رئيس المدينة للشركة المنفذة للأعمال بتكثيف أعمال التطوير الجارية بالضريح حتى يتم الانتهاء منها خلال المدة الزمنية المحددة ليصبح متاحًا أمام زواره، مؤكدًا علي تقديم كافة أوجه المساعدة للشركة المنفذة.
وتذليل أي عقبات وأنه ستكون هناك متابعة دقيقة منه يوميا للوقوف علي اخر مستجدات الأعمال.
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