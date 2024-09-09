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أخبار مصر

بدءا من الأحد المقبل، إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات القاهرة - مرسى مطروح تدريجيا

إيقاف التشغيل الصيفي
إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات القاهرة

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراء تعديلات على مواعيد تشغيل بعض القطارات، وذلك بناءً على توجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بالتطوير المستمر والعمل على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة.

وتزامنًا مع انتهاء موسم الصيف، من المقرر أن تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس ابتداءً من يوم 15 / 9 / 2024.

 

على النحو الآتي: 

- اعتبارًا من يوم 15 / 9 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 773/772 (نوم) القاهرة / مرسى مطروح.

- اعتبارًا من يوم 16 / 9 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 775/774 (نوم) مرسى مطروح / القاهرة.

- اعتبارًا من يوم 20 / 9 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 773/772 ( مكيف )  القاهرة / مرسى مطروح.

- اعتبارًا من يوم 21 / 9 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 775/774 (مكيف)  مرسى مطروح / القاهرة.

- اعتبارًا من يوم 1 / 10 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 1933/ 1934 (ثالثة مكيفة) القاهرة / مرسى مطروح.

- اعتبارًا من يوم 2 / 10 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 1935/ 1936 (ثالثة مكيفة) مرسى مطروح / القاهرة.

وتؤكد الهيئة على أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب.

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