توعدهم بالعقاب الشديد، علي جمعة: ترك الصلاة على رسول الله من الكبائر

كشف الدكتور على جمعة، المفتى السابق للجمهورية، عن الوعيد الشديد لمن ترك الصلاة على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، توعد بالسحق لتارك الصلاة على رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

عقوبة تارك الصلاة على رسول الله

وأكد علي جمعة أن علماء الدين اعتبروا ترك الصلاة على سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، من الكبائر، واعتبر ابن حجر الهيتمي ترك الصلاة على سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، من الكبائر، وذكرها الكبيرة رقم 60 في كتابه الزواجر.

أهمية الصلاة على رسول الله، فيتو

وقال علي جمعة عن تارك الصلاة على رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "اشتد الوعيد على من ترك الصلاة على سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر اسمه، فعن كعب ابن عجرة أن سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (احضروا المنبر، فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يارسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئًا ما كنا نسمعه، قال: إن جبريل عرض لي، فقال: بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، قلت: آمين. فلما رقيت الثانية، قال: بعدًا لمن ذكرت عنده فلم يصل عليك، قلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعدًا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قلت آمين) [ابن خزيمة في سننه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك].

ترك الصلاة على رسول الله من الكبائر

وتابع علي جمعة: "وقد ورد الحديث بالدعاء بالسحق، ورغم الأنف في روايات أخرى، فلنتأمل ذلك الحديث ونلاحظ شدة الوعيد، إذ يدعو أمين السماء جبريل عليه السلام، ويؤمن على الدعاء أمين الأرض سيدنا محمد ﷺ، ويكون الدعاء بالإبعاد عن رحمة الله والخسران."

تارك الصلاة على رسول الله بخيل، فيتو

وعن تشديد العلماء على تارك الصلاة على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال علي جمعة: "هذا الحديث وغيره من الأحاديث جعل العلماء يرون أن ترك الصلاة على سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، من الكبائر، فقد عد ابن حجر الهيتمي ترك الصلاة على سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، من الكبائر، وذكرها الكبيرة رقم 60 في كتابه الزواجر؛ حيث قال بعد أن ذكر الحديث السابق وغيره من الأحاديث: (عد هذا هو صريح هذه الأحاديث؛ لأنه، صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها وعيدًا شديدًا كدخول النار, وتكرر الدعاء من جبريل وسيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، بالبعد والسحق، ومن سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، بالذل والهوان، والوصف بالبخل، بل بكونه أبخل الناس، وهذا كله وعيد شديد جدا فاقتضى أن ذلك كبيرة) [الزواجر من اقتراف الكبائر]

تارك الصلاة على رسول الله بخيل

وقال علي جمعة: "فنعوذ بالله من الوقوع في البخل والشح بترك الصلاة عليه، صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله أن يتحقق فينا ذلك الوعيد بتركها، ونسأله سبحانه أن يذكرنا دائمًا بالصلاة عليه في كل الأوقات"

ترك الصلاة على رسول الله من الكبائر، فيتو

وأضاف "إذا أردنا الصلاة على سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، بالصيغة الإبراهيمية أو غيرها فينبغي علينا أن نضع قبل اسمه الشريف لفظة (سيدنا) أو (سيدي)، فقد أجمع المسلمون على ثبوت السيادة له، صلى الله عليه وسلم، وعلى علميته في السيادة، قال الشرقاوي: فلفظ (سيدنا) علم عليه، صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت من إطلاقه على نفسه، صلى الله عليه وسلم، وعلى حفيده الحسن رضي الله عنه ومن إطلاق بعض أصحابه عليه في حضرته ولم ينكره، فمنه قوله: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر) [رواه مسلم] وقوله عن الحسن رضي الله عنه: (إن ابني هذا سيد) [رواه البخاري].



وأوضح علي جمعة: "ما ورد أن أحد أصحابه رضي الله عنهم قال له، صلى الله عليه وسلم، يا سيدي، فعن عن سهل بن حنيف قال: مر بنا سيل، فذهبنا نغتسل فيه، فخرجت محمومًا، فنمي ذلك إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: (مروا أبا ثابت يتعوذ. فقلت: يا سيدي والرقى صالحة. قال: لا رقي إلا من ثلاث: من الحمى، والنفس، واللدغة) [أبودواد في سننه، والنسائي في سننه، والحاكم في المستدرك]

مستحب ذكر سيدنا قبل اسم رسول الله

وعن الإتيان بلفظ سيدنا قبل ذكر اسم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال علي جمعة: "بل إن الفقهاء استحبوا الإتيان بلفظة سيدنا أو سيدي قبل اسمه الشريف حتى في الصلاة والأذان، قال الرملي: (الأفضل الإتيان بلفظ السيادة، كما قاله ابن ظهيرة، وصرح به جمع، وبه أفتى الشارح؛ لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب، فهو أفضل من تركه) [تحفة المحتاج].



وأضاف علي جمعة "ولا ينبغي للمسلم أن يعرض عن الصلاة على سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، ويتركها فإن في تركها الشر الكثير؛ حيث إن تركها علامة على البخل والشح، قال سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، (كفى به شحًا أن أذكر عنده ثم لا يصلي علي) [ابن أبي شيبة في مصنفه] وقال، صلى الله عليه وسلم، (البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي) [أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه]