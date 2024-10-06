الأحد 06 أكتوبر 2024
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رسالة قوية من علي جمعة للمشككين في نصر 6 أكتوبر

الذكرى الـ51 لنصر
الذكرى الـ51 لنصر السادس من أكتوبر، فيتو

أكد الدكتور علي جمعة، المفتى السابق للجمهورية، أن انتصار السادس من أكتوبر لا ينكره إلا مخذول يريد أن يؤيد العدو وأن يذهب بفرح المؤمنين، مشيرًا إلى أن نصر أكتوبر يوم نصر للأمة العربية والإسلامية.

 

رسالة للمشككين في نصر السادس من أكتوبر

ووجه الدكتور علي جمعة رسالة قوية للمنكرين والمشككين في نصر السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن نصر أكتوبر "لا ينكره إلا مخذول، يريد أن يؤيد العدو وأن يذهب بفرح المؤمنين".

ذكرى إنتصارات أكتوب المجيد، فيتو


وقال الدكتور علي جمعة عن نصر أكتوبر: "السادس من أكتوبر سجله التاريخ ليس كيوم نصر للمصريين فقط، بل كيوم نصر لجميع الأمة العربية والإسلامية".


وتابع علي جمعة حديثه عن نصر أكتوبر: "سيظل يذكره كل عربي ومسلم على مدى الدهر، كان انتصار الجيش المصري على إسرائيل في معركة العبور، حيث عبر الجيش المصري قناة السويس، مستعينًا بالله واستعاد سيناء من المحتل الإسرائيلي".


ووجه علي جمعة رسالة للمنكرين والمشككين في انتصار السادس من أكتوبر فقال: "انتصار السادس من أكتوبر لا ينكره إلا مخذول، يريد أن يؤيد العدو وأن يذهب بفرح المؤمنين، فهو انتصار لا شك فيه وانكسار للعدو لا ريب فيه، فلم يغادر العدو أي أرض محتلة إلا عند كسر أنفه ووضعه تحت الأقدام، فهو لا يعرف إلا هذه القوة ولغة الانتصار والانكسار، وما يفعله شاهد على ذلك".

 

ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

وقال الدكتور علي جمعة: "فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ولذلك فإن المشكك والمتشكك في انتصار السادس من أكتوبر يتلى عليه قوله تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.

ذكرى نصر السادس من أكتوبر، فيتو

وأوضح علي جمعة أن "مقتضيات النصر هي قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)، وقوله تعالى: (إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِى يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ).


وأضاف على جمعة: "فإن نصرناه نصرنا وإن نصرنا فلا غالب لنا، والعبرة بالإنسان لا بالعدة والبنيان فقد نصر المسلمين في كل المواطن وهم الأضعف والأقل، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".

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