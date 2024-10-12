هذا الفنان عدو مصطفى شعبان في مسلسل "حكيم باشا"

بدأت أسرة مسلسل "حكيم باشا" تصوير أول مشاهد العمل، وجمعت المشاهد الأولى كل من مصطفى شعبان والفنان رياض الخولى.

وتعاقد الفنان أحمد فهيم على المشاركة في العمل منذ أيام قليلة، ويلعب شخصية عدو مصطفي شعبان الأساسي ضمن أحداث العمل، وبينهما صراعات كثيرة.



تفاصيل مسلسل حكيم باشا

من المقرر أن يجسد مصطفى شعبان خلال أحداث المسلسل دور شخصية صعيدية، وهذه تعتبر المرة الأولى التي يقدم فيها عملًا باللهجة الصعيدية منذ بداية مشواره الفني.

مسلسل حكيم باشا، بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، رياض الخولي، سهر الصايغ، منذر رياحنة، أحمد فهيم، محمد نجاتي، أحمد صيام، سلوى خطاب، سلوى عثمان، حازم إيهاب، وسارة نور، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.