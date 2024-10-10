بدء تصوير حكيم باشا لمصطفى شعبان السبت
تبدأ أسرة مسلسل حكيم باشا الذى يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، بتصوير أولى مشاهد العمل بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن من المقرر بدء التصوير أول أكتوبر، ولكن تم التأجيل لانشغال مصطفى شعبان بتصوير فيلمه الجديد.
من المقرر أن يجسد مصطفى شعبان خلال أحداث المسلسل دور شخصية صعيدية، وهذه تعتبر المرة الأولى التي يقدم فيها عملًا باللهجة الصعيدية منذ بداية مشواره الفني.
سلسل حكيم باشا تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجى بطولته: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، منذر رياحنة، محمد نجاتي، وجارٍ التعاقد مع بقية الفنانين المشاركين في البطولة، ويكرر رياض الخولى تعاونه مصطفى شعبان فى دراما رمضان بعدما قدما سويًا مسلسل بابا المجال فى رمضان قبل الماضي 2023.
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