محمد صلاح يشارك في مران منتخب مصر
منتخب مصر، شهد مران منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مشاركة قائد الفريق محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد انضمامه في وقت سابق اليوم لمعسكر الفراعنة، استعدادا لخوض مباراتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.
وبدا محمد صلاح في حالة فنية ومعنوية عالية، ورغبة في قيادة منتخب مصر لمواصلة الانتصارات في مشواره في التصفيات المؤهلة للكان.
إصابة نبيل عماد دونجا
أعلن منتخب مصر اليوم الثلاثاء، تفاصيل الإصابة التي يعاني منها نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك وذلك قبل مباراتي موريتانيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.
وأثبتت الفحوصات الطبية معاناة نبيل عماد دونجا لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك من إجهاد بالعضلة الخلفية، ولن يلحق بالمباراة الأولى أمام موريتانيا المقرر لها الجمعة المقبل.
وخضع دونجا لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.
منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات
يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.
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