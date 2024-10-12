تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف المطرية لجلسة 15 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«أحداث عنف المطرية» الي جلسة 15 أكتوبر الجاري.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم فى 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كوَّنوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيَّتوا النية على إزهاق روح كل مَن يختلف مع انتماءاتهم السياسية، ووجهت لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2022.

النيابة العامة

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم منها حيازة بندقية آلية و81 طلقة نارية، و4 قذائف "أر بى جى"، وقنبلة دفاعية، و3 قنابل هجومية داخل شقة بمنطقة المطرية.

ووجَّه للمتهمين تهمة إمداد جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية.