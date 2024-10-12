كواليس ثاني جلسات محاكمة إمام عاشور بتهمة الاعتداء على فرد أمن، دفاع اللاعب يقدم أدلة براءته، ويكشف تعرضه للابتزاز، والتأجيل لـ 19 أكتوبر للنطق بالحكم

شهدت ثاني جلسات محاكمة لاعب الكرة أمام عاشور تفاصيل مثيرة كشفها دفاع المتهم والمجني عليه خلال المرافعة أمام هيئة المحكمة، وقررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 19 أكتوبر للنطق بالحكم.

وصول الضحية والمحامين لمحكمة أكتوبر

وصل محمد عثمان محامي النادي الأهلي محكمة أكتوبر، للدفاع عن لاعب الكرة أمام عاشور بتهمة الاعتداء على فرد امن مول شهير، بعد تكليفه من قبل النادي، كما وصل فرد الأمن صاحب واقعة إمام عاشور إلى محكمة جنح الشيخ زايد؛ لحضور جلسة المحاكمة.

مرافعة محامي لاعب الكرة خلال المرافعة

وخلال جلسة المحاكمة ترافع محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن إمام عاشور قائلا، إن واقعة الاعتداء لم تثبت بحسب تحقيقات النيابة، أن المجني عليه أصيب بكدمة في القدم، وأثناء عودته من المول تعرقل، لافتا إلي أن التقرير الطبي للقضية أشار إلى إصابة فرد الأمن بكدمة بالساق، وهي من الجائز أن يحدثها لنفسه، وهي إصابة مصطنعة، ووقع مغشي عليه دون أن يلمسه إمام عاشور.

وتابع عثمان، أن فرد الأمن قال في لقاء تلفزيوني أنه حضر بصفته محامي لقسم الشرطة، بعد تحريض من إدارة المول وحرر محضرا استباقيا، خوفا من تحرير اللاعب محضرا بواقعة التحرش بزوجته، مفيدا أنهم رفضوا الخضوع للابتزاز.

مرافعة دفاع إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن

وخلال المرافعة قال أن إدارة المول تعمدوا إخفاء واقعة تعرض زوجة لاعب الأهلي أمام عاشور للتحرش اللفظي، للحفاظ على سمعة المول، وأنه غير قادر على تأمين زواره.

وأفاد خلال المرافعة: أن اللاعب حضر إلى مكان الواقعة بعد إبلاغه بتعرض زوجته إلى التحرش اللفظي بصحبة صديقه فقط، وليس أكثر من 10 أشخاص، كما ادعى المجني عليه.

وقدم دفاع لاعب الأهلي إمام عاشور لهيئة محكمة جنح الشيخ زايد 5 حافظات، وكشف انها تحتوي علي مقاطع فيديوهات بها أدلة تثبت براءة اللاعب من واقعة الاعتداء على فرد امن بمول في الشيخ زايد.

وتقدم الدفاع، بمجموعة من مقاطع الفيديو التي ترصد دخول زوجة لاعب الكرة وشقيقها، وتكشف لحظة تعرصها للمعاكسة من قبل مجموعة من أفراد الأمن وتشاجر شقيقها البالغ من العمر 18 عامًا معهم.

مفاوضات للتصالح تنتهي بالفشل

وكشف علي فايز دفاع فرد الأمن ، أنه كان هناك محاولة للتصالح مع اللاعب، بعد تدخل عدد من الأصدقاء المشتركين قبل أمس، لكنه فوجئ بعد الانتهاء من المكالمة الهاتفية، بتقديم دفاع "إمام عاشور" شكوى في نقابة المحامين ضد موكله وهو ما أفسد محاولة الصلح.

كواليس أولى جلسات محاكمة إمام عاشور

وشهدت الجلسة السابقة تقديم المحامي علي فايز، دفاع فرد الأمن المجني عليه، مذكرة إلى هيئة المحكمة، طالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة على إمام عاشور، كما تقدم بطلب بتعديل القيد والوصف من اتهام بالاعتداء بالضرب، إلى استعراض القوة والتلويح بالعنف.

وتغيب لاعب الكرة إمام عاشور عن حضور جلسة محاكمته المنعقدة في محكمة أكتوبر.

وكشف علي فايز محامي فرد الأمن ضحية مشاجرة لاعب الكرة إمام عاشور، أن الضحية ذهب للنادي الأهلي من أجل التصالح، ولكن لم يكترث له أحد.

وقال محامي فرد الامن قبل أول جلسات المحاكمة “فرد الأمن ذهب للنادي الأهلي للتصالح وما حدش عبره”.

نص أمر إحالة إمام عاشور في قضية التعدي على فرد أمن بالشيخ زايد

وجاء في أمر إحالة اللاعب أمام عاشور لاعب النادي الأهلي: في القضية رقم 2544 جنح أول الشيخ زايد، وفي يوم 5 سبتمبر 2024 ضدَّ إمام. ع. م، أنه في 19/6/2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضرب عمدًا المجني عليه عبد الله. م. ص، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد على عشرين يومًا.

وواجهت نيابة زايد تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة زايد أول وثان، لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور بأقوال فرد الأمن في اتهامه بالتعدي عليه في خناقة المول، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.

ودافع عاشور عن نفسه بأنه تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ، تخبره بأن مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول على إثر قولها له إن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

وأضاف لم يعتدَّ عليه بالضرب، ولكنه حاول شد التليفون المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن المجني عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، قائلا: "بتصور ايه" وحاول أخذ هاتفه منه.

وتابع بأن فرد الأمن ابتعد عنه، فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يضربه أو يدفعه على الأرض، وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة، قائلًا: الواقعة كانت شد وجذب.