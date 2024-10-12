السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 727 شاحنة و60 سيارة.

 

معدل تداول الحاويات 

 وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 361 شاحنة و35 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 40500 طن بضائع، 366 شاحنة و25 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل وXIN HAI TONG بينما تغادر السفينة NORWICH علي متنها 32000 طن فوسفات تصدير الي ماليزيا والسفينة دليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة  وغادرت العبارة أمل، كما تم تداول 3400 طن بضائع و310 شاحنات بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتي، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها.

txt

3 معاملات بالعملة الأجنبية في البنك التجاري الدولي

txt

خضوع 1276 سائق حافلات مدرسية للكشف المبكر للمخدرات

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات حركة الصادرات

الأكثر قراءة

الجيش الإثيوبي في مأزق خطير، وحقيقة هروب آبي أحمد من أديس أبابا (فيديو)

طن الردة بـ 10500 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

التين بـ 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

محامي ضحية إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات الصلح

صلاح يثير الجدل مرة أخرى بشعار الزمالك، وجماهير الأبيض: "القيد عندنا واقف يا بوصلاح"

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت 12- 10- 2024

زغلول صيام يكتب: هو مينفعش حسام حسن يربط لسانه؟! أنت لا أحسن من المعلم اللي قالوا عليه عجلاتي! ولا أفضل من أستاذك الجوهري اللي وصفوا المنتخب تحت قيادته بالعقيم!

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق الموسكي

منوعات

المزيد

تغريم ناشط إسباني لذهابه "عاريا" إلى مركز شرطة

تفضيل الأطعمة الحارة تكشف لغز الألم والمتعة في الدماغ

دراسة جديدة تكشف عن فوائد الإقلاع عن التدخين

ظهور حفر عميقة في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد إعصار ميلتون، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

التين بـ 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

طن الردة بـ 10500 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خط السادات - كفر داود بعد افتتاحه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

توعدهم بالعقاب الشديد، علي جمعة: ترك الصلاة على رسول الله من الكبائر

شباب حول الرسول، أبو سعيد الخدري "فقيه الصحابة وأستاذ التابعين"

فتنة الناقة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 27 من سورة القمر

المزيد
الجريدة الرسمية