تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 727 شاحنة و60 سيارة.

معدل تداول الحاويات

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 361 شاحنة و35 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 40500 طن بضائع، 366 شاحنة و25 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل وXIN HAI TONG بينما تغادر السفينة NORWICH علي متنها 32000 طن فوسفات تصدير الي ماليزيا والسفينة دليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت العبارة أمل، كما تم تداول 3400 طن بضائع و310 شاحنات بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتي، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها.