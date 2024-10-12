السبت 12 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

بالأسماء، السيسي يفتتح مشروعات قومية في قطاع النقل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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 افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم محطة قطارات صعيد مصر بشتيل الجديدة، بالإضافة إلى افتتاح عدة مشروعات أخرى بوزارة النقل منها خط سكة حديد كفر داود- السادات ومشروع تطوير نظم الإشارات ببني سويف.

وجاءت أبرز المشروعات كالتالي:
محطة قطارات صعيد مصر بشتيل
خط سكك حديد الفردان – بئر العبد
خط سكك حديد كفر داود – السلام
تطوير نظم إشارات على خط سكك حديد بني سويف أسيوط
المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة
محور بديل خزان أسوان 
محور الزقازيق 
كوبرى أعلى مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة
كوبرى جنبواى العلوى

وحضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قيادات الدولة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت افتتاح محطة قطارات صعيد مصر- محطة بشتيل – حيث يبلغ إجمالي مساحة  المحطة 239 ألف متر مربع تقريبا، بما يعادل 57 فدانا كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميا.

وتقع المحطة في منطقة وسطية بين محطة سكك حديد رمسيس ومحطة الجيزة بالإضافة لوقوعها في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر كما تعد منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر السد العالي الإسكندرية – إمبابة، المناشي، القباري بالإضافة لوقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها وهي محور الفريق كمال عامر، شارع السودان محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو.

 

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الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي محطة قطارات صعيد مصر

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