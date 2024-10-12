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اقتصاد

3 معاملات بالعملة الأجنبية في البنك التجاري الدولي

بنك التجاري الدولي
بنك التجاري الدولي - فيتو

 يقدم البنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، لعملائه العديد من الخدمات المتنوعة التي يحرص بها على إرضاء جمهور عريض من العملاء، وتشمل قائمة الخدمات والمعاملات المسموح بها بالعملة الأجنبية في البنك التجاري الدولي CIB ما يلي: 

معاملات العملة الأجنبية في البنك التجاري الدولي 

1- التحويل من حساب عملات أجنبية إلى حساب بالجنيه المصري فقط بين حسابات العميل، لحسابات أخرى داخل البنك ولحسابات خارج البنك.

2- التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب عملة أجنبية أخر، بشرط أن يكون الحسابين بنفس العملة الأجنبية، فقط بين حسابات العميل ولحسابات خارج البنك.

3- لا يمكن التحويل من جنيه مصري إلى عملة أجنبية أو من عملة أجنبية إلى عملة أجنبية مختلفة، فهذا غير متاح الآن من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

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