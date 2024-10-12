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رياضة

كرة اليد، الانتقادات تحاصر قائمة “الأمين” في الانتخابات المقبلة

محمد الأمين رئيس
محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد، فيتو

كرة اليد، بدأ محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد كرة اليد، في تشكيل قائمته الخاصة استعدادا لخوض انتخابات الاتحاد المقبلة، وذلك للاستمرار في رئاسة الاتحاد لدورة انتخابية جديدة تنتهي بختام المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وعلمت "فيتو"، أن قائمة محمد الأمين تضم مؤمن صفا في منصب أمين الصندوق ونبيل خشبة في منصب نائب الرئيس، بالإضافة لعدد من المرشحين على منصب العضوية.

الانتقادات تحاصر قائمة الأمين

ويواجه محمد الأمين عدد من الانتقادات والاتهامات بالعمل على تشكيل قائمة تتوافق مع رغبة حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، دون النظر للاستعانة بالكفاءات التي تضمها لجنته المؤقتة حاليا، والتي كان لها الفضل في إنجاز العديد من الملفات الهامة.

ومن المقرر أن يعلن محمد الأمين عن قائمته الانتخابية خلال الأيام المقبلة، وتضم عدد من الشخصيات التي تواجدت في مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس هشام نصر، وتم إقالته بقرار من حسن مصطفى.
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