السبت 12 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

كارثة طبيعية، Watch it تروج لأحدث أعمالها الأصلية

منصة Watch it، فيتو
منصة Watch it، فيتو

 روجت منصة watch it لأحدث إنتاجاتها الأصلية عبر الحساب الرسمي للمنصة على تطبيق انستجرام.

 نشر حساب المنصة صورة لكلاكيت يحمل اسم مسلسل جديد وهو “كارثة طبيعية”، مرفق بتعليق “كارثة طبيعية من إنتاجات watch it الأصلية.. قريبا وحصريا.. شاركونا توقعاتكم لقصة المسلسل؟”، ويبدو من الكلاكيت أن المخرج هو حسام حامد. 

أحدث إنتاجات watch it

يعتبر مسلسل 6 شهور، بطولة نور النبوي، أحدث إنتاجات منصة واتش ات الأصلية.

وروجت المنصة للمسلسل الذي سيعرض قريبا، حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة عبر انستجرام فيديو ترويجيا للمسلسل، مرفقًا بتعليق “الموضوع مش سهل والمنافسة قوية لأن واحد بس هيكمل لو حقق التارجت..  مسلسل #٦_شهور من إنتاجات #WATCHIT الأصلية يُعرض ابتداءً من ٢٣ أكتوبر”.

تفاصيل مسلسل 6 شهور 

ومسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، ومراد مكرم، ومجدي بدر ومحمد عبد العظيم وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد، ومن إخراج مصطفى الصولي، والمسلسل مكون من ١٠ حلقات، ومن المقرر عرضه عبر منصة Watch it.

 

 

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كارثة طبيعية تفاصيل مسلسل 6 شهور واتش ات Watch iT مسلسل كارثة طبيعية

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