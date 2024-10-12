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ثقافة وفنون

الوثائقية تعرض سلسلة نجوم الموسيقى التصويرية غدا

سلسلة نجوم الموسيقى
سلسلة نجوم الموسيقى التصويرية، فيتو

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدء عرضه السلسلة الوثائقية "نجوم الموسيقى التصويرية" على شاشة قناة "الوثائقية"، غدًا الأحد.

سلسلة نجوم الموسيقى التصويرية 

وتوثق السلسلة من خلال حلقات متصلة تلك العلاقة القوية بين الموسيقى وصناعة السينما، والتأثير المتبادل، وترصد تجارب عدد من أبرز صُنّاع الموسيقى التصويرية، وكيف أسهمت ألحانهم في نجاح كثير من الأفلام الشهيرة. 

وتلقي السلسلة الضوء على  التطور الذي شهدته السينما في العالم مع ميلاد الموسيقى التصويرية في القرن العشرين، وتطور هذا الفن على مدى عقود، حتى اكتسب شعبية عريضة، وصار ذا تأثير فني كبير.

بدء عرض "الإلياذة والأوديسة" على شاشة الوثائقية الاثنين المقبل

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سلسلة نجوم الموسيقى التصويرية قطاع الإنتاج الوثائقي المتحدة للخدمات الأعلامية الموسيقى التصويرية المتحدة

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