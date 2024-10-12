الوثائقية تعرض سلسلة نجوم الموسيقى التصويرية غدا
أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدء عرضه السلسلة الوثائقية "نجوم الموسيقى التصويرية" على شاشة قناة "الوثائقية"، غدًا الأحد.
سلسلة نجوم الموسيقى التصويرية
وتوثق السلسلة من خلال حلقات متصلة تلك العلاقة القوية بين الموسيقى وصناعة السينما، والتأثير المتبادل، وترصد تجارب عدد من أبرز صُنّاع الموسيقى التصويرية، وكيف أسهمت ألحانهم في نجاح كثير من الأفلام الشهيرة.
وتلقي السلسلة الضوء على التطور الذي شهدته السينما في العالم مع ميلاد الموسيقى التصويرية في القرن العشرين، وتطور هذا الفن على مدى عقود، حتى اكتسب شعبية عريضة، وصار ذا تأثير فني كبير.
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