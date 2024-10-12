بدء عرض "الإلياذة والأوديسة" على شاشة الوثائقية الاثنين المقبل

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بدء عرض السلسلة الوثائقية "الإلياذة والأوديسة" على شاشة "الوثائقية"، الاثنين المقبل.

سلسلة الإلياذة والأوديسة

وتوثق السلسلة في عدد من الحلقات المتصلة الوقائع والأحداث التي سجلتها الملحمتان الأدبيتان "الإلياذة"، و"الأوديسة" عن أسطورة "حرب طروادة"، التي تعد واحدة من أشهر الأساطير الإغريقية القديمة.

وتتناول السلسلة أسباب الصراع بين المتحاربين، وترصد عددًا من أبرز معارك تلك الحرب التي استمرت سنوات طوالًا، وصولًا إلى حصار واقتحام مدينة طروادة التاريخية، ذات الأسوار العالية، بحسب ما اشتهرت حينذاك.