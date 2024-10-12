إيرادات السينما،عاشق في الصدارة وبنسيون دلال في المركز الثالث
شهدت إيرادات السينما منافسة قوية، في دور العرض السينمائية، إذا احتل فيلم عاشق المركز الأول منذ طرحه في دور العرض السينمائية ليلاحقة فيلم إكس مراتي بطولة ليلى علوي، وبنسيون دلال لـ بيومي فؤاد، يظل في المركز التالت.
وحققت الأفلام المعروضه في دور العرض السينمائية أمس الجمعه إيرادات بلغت نحو 1،419،717 جنيهًا.
وجاءت إيرادات الأفلام على النحو التالي
عاشق: 418،922 جنيهًا
إكس مراتي : 407،781 جنيهًا
بونسيون دلال: 330،436 جنيهًا
اللعب مع العيال: 102،641 جنيهًا
ولاد رزق 3: 72،411 جنيهًا
عصابة الماكس: 47،864 جنيهًا
عنب : 35،126 جنيهًا
جوازة توكسيك: 4،536 جنيهًا
تدور أحداث فيلم عاشق في إطار رومانسي حول قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة، ويعمل الشاب أيضًا طبيبًا يعالج حالات الإدمان، بينما تتورط الفتاة في العديد من المشاكل بسبب الحادث الذي تعرضت له.
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