حبس عنصريين إجراميين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

أمرت نيابة طوخ بـ القليوبية، بحبس عنصريين إجراميين لاتجارهما في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، بدائرة مركز شرطة طوخ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لعمل تقرير بشأنها.

ضبط متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية، بورود إخطار من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام عنصريين إجراميين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة المركز.

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام عنصريين إجراميين شديدى الخطورة وهم "م"، و"ر" شهرتهما "ولاد فاروق" باتخاذ دائرة المركز لعدة سنوات مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى والاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية مختلفة الأنواع وترويع المواطنين وتكدير الأمن العام.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب أحمد نصر معاون مباحث مركز شرطة طوخ توصل إلي مكان اختباء المتهمين، وتم ضبطهم وبحوزتهم كيلو ايس وكمية من الحشيش وأسطوانة بودره وأسلحة نارية بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات تستخدم على الأسلحة المضبوطة.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخيرة للدفاع عن تجارتهما الآثمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.