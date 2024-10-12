السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

دفاع إمام عاشور يقدم مقاطع فيديو جديدة عن مشاجرة المول للمحكمة

محكمة اكتوبر، فيتو
محكمة اكتوبر، فيتو

 قدم دفاع لاعب الأهلي إمام عاشور لهيئة محكمة جنح الشيخ زايد 5 حافظات، وكشف أنها تحتوي على مقاطع فيديوهات بها أدلة تثبت براءة اللاعب من واقعة الاعتداء على فرد أمن بمول في الشيخ زايد.

وتقدم الدفاع، بمجموعة من مقاطع الفيديو التي ترصد دخول زوجة لاعب الكرة وشقيقها، وتكشف لحظة تعرضها للمعاكسة من قبل مجموعة من أفراد الأمن لها وتشاجر شقيقها البالغ من العمر 18 عامًا معهم.

ورفعت محكمة أكتوبر ثاني جلسات محاكمة لاعب الكرة إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن مول شهير، بادعاء تعرض زوجته للتحرش، للقرار.

وكشف علي فايز دفاع ضحية التعدي من قبل لاعب الكرة إمام عاشور، أنه كان يوجد محاولة للتصالح مع اللاعب، بعد تدخل عدد من الأصدقاء المشتركين قبل أمس، لكنه فوجئ بعد الانتهاء من المكالمة الهاتفية، بتقديم دفاع "إمام عاشور" شكوى في نقابة المحامين ضد موكله وهو ما أفسد محاولة الصلح.

ووصل محمد عثمان محامي النادي الأهلي محكمة أكتوبر، للدفاع عن لاعب الكرة أمام عاشور بتهمة التعدي على فرد امن مول شهير، بعد تكليفه من قبل النادي، كما وصل فرد الأمن صاحب واقعة إمام عاشور إلى محكمة جنح الشيخ زايد؛ لحضور جلسة المحاكمة.

وتنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم ثاني جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، في اتهامه بالاعتداء بالضرب على فرد أمن داخل مول تجاري، لاتخاذ إجراءات الادعاء المدني.

كواليس أولى جلسات محاكمة إمام عاشور 

وشهدت الجلسة السابقة تقديم المحامي علي فايز، دفاع فرد الأمن المجني عليه، مذكرة إلى هيئة المحكمة، طالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة على إمام عاشور، كما تقدم بطلب بتعديل القيد والوصف من اتهام بالاعتداء بالضرب، إلى استعراض القوة والتلويح بالعنف.

وتغيب لاعب الكرة إمام عاشور عن حضور جلسة محاكمته المنعقدة في محكمة أكتوبر.

وكشف علي فايز محامي فرد الأمن ضحية مشاجرة لاعب الكرة إمام عاشور، أن الضحية ذهب للنادي الأهلي من أجل التصالح، ولكن لم يكترث له أحد.

وقال محامي الضحية قبل أول جلسات المحاكمة “فرد الأمن ذهب للنادي الأهلي للتصالح وما حدش عبره”.

نص أمر إحالة إمام عاشور في قضية التعدي على فرد أمن بالشيخ زايد

وجاء في أمر إحالة اللاعب أمام عاشور لاعب النادي الأهلي: في القضية رقم 2544 جنح أول الشيخ زايد، وفي يوم 5 سبتمبر 2024 ضدَّ إمام. ع. م، أنه في 19/6/2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضرب عمدًا المجني عليه عبد الله. م. ص، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد على عشرين يومًا.

وواجهت نيابة زايد تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة زايد أول وثان، لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور بأقوال فرد الأمن في اتهامه بالتعدي عليه في خناقة المول، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.

ودافع عاشور عن نفسه بأنه تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ، تخبره بأن مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول على إثر قولها له إن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

وأضاف لم يعتدَّ عليه بالضرب، ولكنه حاول شد التليفون المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن المجني عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، قائلا: "بتصور ايه" وحاول أخذ هاتفه منه.

وتابع بأن فرد الأمن ابتعد عنه، فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يضربه أو يدفعه على الأرض، وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة، قائلًا: الواقعة كانت شد وجذب.

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