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رياضة

كرة السلة، موعد مباراة الاتحاد والعربي في نهائي البطولة العربية

الاتحاد السكندري،
الاتحاد السكندري، فيتو

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، مواجهة قوية اليوم السبت أمام نظيره العربي القطري في نهائي البطولة العربية المقامة حاليًّا بالإسكندرية.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والعربي

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندري أمام العربي القطري في السادسة والنصف مساء.

وتأهل الاتحاد السكندري لنهائي البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في الإسكندرية بعد الفوز على سبورتنج في الدور قبل النهائي.

انتخابات قوية في اتحاد كرة السلة

وعلى جانب آخر، أعلن اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، تحديد يوم 13 أكتوبر الجاري، موعدا لفتح باب الترشح، استعدادا للانتخابات المقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر المقبل.

ومن جانبه كشف الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة، أن الجمعية العمومية تضم 39 هيئة لها حق الحضور والانتخاب، وأن العملية الانتخابية ستقام يوم 15 نوفمبر المقبل.

وعلمت “فيتو"، أن انتخابات اتحاد كرة السلة ستشهد صراعًا ثنائيًّا على مقعد الرئيس بين مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد الحالي ونائبه عمرو مصيلحي الذي أعلن رغبته في خوض السباق.

استعدادات قوية لانطلاق موسم كرة السلة

وعلى جانب آخر، حدد مسؤولو اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، يوم 24 أكتوبر موعدا لانطلاق منافسات دوري المرتبط رجال، للموسم المحلي الجديد 2024/ 2025.

كما حدد اتحاد كرة السلة أيضا يوم 25 أكتوبر موعدًا لانطلاق دوري المرتبط سيدات، في حين ينطلق دوري السوبر أواخر شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يشهد دوري المرتبط منافسة قوية بين الفرق من أجل حسم اللقب، وأبرزها الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري.

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