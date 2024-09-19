محمد شكري مديرا لمنتخبات كرة السلة

كرة السلة، قرر مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، تعيين محمد شكري مديرا للمنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية.

وعلى جانب آخر، لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات في كافة الهيئات الرياضية سواء كانت اتحادات أو أندية، بعد ختام مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويعد اتحاد كرة السلة واحدا من الاتحادات التي تشهد دائما صراعات مشتعلة على كافة المقاعد وبشكل خاص في مقعد الرئاسة.

وعلمت “فيتو"، أن انتخابات اتحاد كرة السلة ستشهد صراعا ثنائيا على مقعد الرئيس بين مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد الحالي ونائبه عمرو مصيلحي الذي أعلن رغبته في خوض السباق.

ومن المقرر أن تقوم الاتحادات الرياضية بالدعوة لعقد الانتخابات خلال الفترة المقبلة، تماشيا مع قانون الرياضة.