الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد شكري مديرا لمنتخبات كرة السلة

محمد شكري مدير منتخبات
محمد شكري مدير منتخبات كرة السلة، فيتو

كرة السلة، قرر مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، تعيين محمد شكري مديرا للمنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية.

وعلى جانب آخر، لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات في كافة الهيئات الرياضية سواء كانت اتحادات أو أندية، بعد ختام مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويعد اتحاد كرة السلة واحدا من الاتحادات التي تشهد دائما صراعات مشتعلة على كافة المقاعد وبشكل خاص في مقعد الرئاسة.

وعلمت “فيتو"، أن انتخابات اتحاد كرة السلة ستشهد صراعا ثنائيا على مقعد الرئيس بين مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد الحالي ونائبه عمرو مصيلحي الذي أعلن رغبته في خوض السباق.

ومن المقرر أن تقوم الاتحادات الرياضية بالدعوة لعقد الانتخابات خلال الفترة المقبلة، تماشيا مع قانون الرياضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كرة السلة منتخبات كرة السلة اتحاد كرة السلة عمرو مصيلحي مجدي أبوفريخة

مواد متعلقة

صراع الرئاسة يشتعل في انتخابات اتحاد كرة السلة

كرة السلة، الزمالك يمدد عقد مهاب ياسر

أولمبياد باريس، نيجيريا تفوز على أستراليا في كرة السلة للسيدات

أزمة جديدة في أولمبياد باريس، عزف نشيد جنوب السودان بالخطأ في كرة السلة

الأكثر قراءة

أمريكا تكشف موقفها الأخير بشأن حل أزمة سد النهضة

انفجرت بيد عناصر حزب الله في لبنان، ما هي أجهزة آيكوم؟

مصادر: البترول تدرس زيادة أسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع

ارتفاع العويسي والزبدية، تعرف على أسعار 12 نوعًا من المانجو

لبست الكفن بدل الفستان، أهالي الشرقية تشيع جثمان عروس لقيت مصرعها في حادث يوم زفافها (صور)

لشباب قنا وأسيوط، البيئة تطلق مسابقة "كليماثون صعيد مصر 2024"

هل يحق للاعب الزمالك أحمد فتوح السفر خارج البلاد بعد إخلاء سبيله؟ خبير قانوني يجيب

إيقاف هذه القطارات بدءا من غد الجمعة

ads

منوعات

المزيد

ماذا قالت ميلانيا ترامب عن عملها عارضة متعرية؟ (فيديو)

حارس جيرونا يرتكب خطأ "كارثيا" ويتسبب في خسارة فريقه أمام سان جيرمان (فيديو)

رصد دب أسود يمشي على ساقين فقط (فيديو)

عطلة صيفية لزوجين وطفلهما تنتهى بفاجعة داخل محمية طبيعية

المزيد

خدمات

المزيد

طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق الدراسة.. أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 19-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 19-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 19-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية