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رياضة

اتحاد كرة السلة يعلن موعد فتح باب الترشح وعدد أعضاء الجمعية العمومية

مجدي أبوفريخة وعمرو
مجدي أبوفريخة وعمرو مصيلحي، فيتو

كرة السلة، أعلن اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، تحديد يوم 13 أكتوبر الجاري، موعدا لفتح باب الترشح، استعدادا للانتخابات المقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر المقبل.

ومن جانبه كشف الدكتور مجدي أبوفريخة رئيس اتحاد كرة السلة، أن الجمعية العمومية تضم 39 هيئة لها حق الحضور والانتخاب، وأن العملية الانتخابية ستقام يوم 15 نوفمبر المقبل.

وعلمت “فيتو"، أن انتخابات اتحاد كرة السلة ستشهد صراعا ثنائيا على مقعد الرئيس بين مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد الحالي ونائبه عمرو مصيلحي الذي أعلن رغبته في خوض السباق.

استعدادات قوية لانطلاق موسم كرة السلة

وعلى جانب آخر، حدد مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، يوم 24 أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق منافسات دوري المرتبط رجال، للموسم المحلي الجديد 2024/ 2025.

كما حدد اتحاد كرة السلة أيضا يوم 25 أكتوبر موعدا لانطلاق دوري المرتبط سيدات، في حين ينطلق دوري السوبر أواخر شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يشهد دوري المرتبط منافسة قوية بين الفرق من أجل حسم اللقب، وأبرزها الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري.

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