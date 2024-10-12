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محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية» بقرية الأبعادية

مبادرة «بداية» بقرية
مبادرة «بداية» بقرية الأبعادية

تابع ‏اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية الابعادية بمركز الحامول، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقوافل، بهدف تطوير المجتمع المصري، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

تفاصيل المبادرة بالأبعادية

وتشارك بالمبادرة سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم جميع خدمات المحليات للأهالي، وسيارة الشهر العقاري، ومشروع توزيع لحوم صكوك الأضاحي، والعيادة المتنقلة للخدمات الطبية وتنظيم الأسرة، وسيارات الإسعاف والطوارىء، بالإضافة إلى العيادة البيطرية المتنقلة لتقديم جميع الخدمات البيطرية لأهالينا، وسيارة منتجات تحيا مصر للحوم والدواجن والخضراوات المجمدة والسلع التموينية، وسيارات وزارة التموين، وسيارة خدمات الشهر العقاري، وسيارة الأحوال المدنية، وغيرها من الخدمات الحكومية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المبادرات الرئاسية دائمًا تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.

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محافظ كفر الشيخ يكلف المركز التكنولوجي في قلين بتقديم التسهيلات للمواطنين

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن جميع القطاعات تشارك في كافة الخدمات وتجوب كل مدن وقري المحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتم توجيه كافة الخدمات لتتمركز أسبوع في قرى كل مركز على حدّه والبالغ عددها 14 مركزا ومدينة تشارك فيها سيارة وزارة العمل، وسيارة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وقوافل حياة كريمة، وقوافل جامعة كفرالشيخ، وتحيا مصر، وسيارة البريد للخدمات البريدية والتكنولوجية المتكاملة، وسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة والمتنوعة، وسيارة خدمات مصر، وخدمات التموين، والعيادات الطبية المتنقلة، وسيارة وزارة الصحة وتنظيم الأسرة، وسيارة خدمات الشهر العقاري، وسيارة الأحوال المدنية، وخدمات الكهرباء، ومياه الشرب، صندوق مكافحة الإدمان، وقوافل الأزهر الشريف التوعوية، وغيرها من القطاعات والأجهزة المشاركة لتقديم الخدمات النوعية المتميزة لأهالينا.

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الأبعادية الحامول كفر الشيخ

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