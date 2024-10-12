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محافظات

محافظ كفر الشيخ يكلف المركز التكنولوجي في قلين بتقديم التسهيلات للمواطنين

تقديم طلبات التصالح
تقديم طلبات التصالح

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح بمركز قلين، تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين. 

وكلف محافظ كفر الشيخ، بتقديم كافة التسهيلات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقديم كافة أوجه الدعم وتبسيط الاجراءات وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر «ابلكيشن» جديد على التليفون المحمول ويمكنك تحميل الابليكشن من الرابط التالي:
‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي:
‏https://www.lgs.gov.eg/#/home 
لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15 /10/ 2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.

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ومؤخرا، فقد عقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالقرى والمدن، والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتصالح وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع، داعيًا المواطنين بسرعة التقدم لإنهاء إجراءات التصالح قبل إنتهاء المدة المحددة، بحضور اللواء محمد شوقي، السكرتير العام، اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد ضياء، مدير الرقابة الجنائية بمديرية الأمن كفر الشيخ، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، والجهات المعنية. 

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قلين قانون التصالح كفر الشيخ

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