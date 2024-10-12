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اقتصاد

6 شركات وساطة تتصدر قائمة الأعلى من حيث قيمة التداول خلال الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6 شركات قائمة شركات  الوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) خلال الأسبوع وجاءت كالتالي:

- هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 5.9 مليارات جنيه. 
- ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.6  مليارات جنيه. 
- التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3 مليارات  جنيه. 
- مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 2.4 مليار جنيه. 
- بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.14 مليار جنيه. 
- أسطول لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 2.05 مليار جنيه.

 

تعاملات نهاية الأسبوع

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية  بختام تعاملات الخميس، 10 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.189 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

 وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30762 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 38099 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 13351 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7468 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3209 نقاط.

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