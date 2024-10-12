السبت 12 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

بعد الحديث عن انتهاء الخلاف، هنيدي يوجه رسالة لـ محمد فؤاد

محمد هنيدي وفؤاد،
محمد هنيدي وفؤاد، فيتو

رد الفنان محمد هنيدي على خلافه مع الفنان محمد فؤاد، إذ أشار إلى أن الحياة لا تستحق وجود خلافات، وأن العمر قصير للغاية، مؤكدا أنه لا يوجد أي خلاف من الأساس.

وقال محمد هنيدي خلال وجوده في أحد البرامج التليفزيونية: "اتصالحوا وسامحوا بعض يا جماعة، ولا أنا ولا محمد فؤاد موجودين بعد شوية، ولو هبعت له رسالة هقوله ألف سلامة وخد بالك من نفسك، وممكن أتصل عليه في أي وقت عادي".

"خللي بالك من صحتك وألف سلامة عليك"

 وأجاب على سؤال: “هل من الممكن أن تتواصل هاتفيا مع محمد فؤاد؟،  قائلا: ”آه طبعا أتصل.. متصلش ليه؟!".

وعندما سئل هنيدي: “ما السؤال الذي تحب أن توجهه لمحمد فؤاد"؟ رد بالقول: ”مش هسأله سؤال ولا حاجة، هقول له خللي بالك من صحتك وألف سلامة عليك".

وعن علاقته بـ زملائه في الوسط الفني إذا مرّ بأزمة مادية، قال: "أي حد من أصحابي لو احتجت فلوس منه هيديلي، وربنا ميقدرش عليا إني استلف".

 

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