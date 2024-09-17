وزير السياحة والآثار: حلم الـ 30 مليون سائح تحكمه متغيرات عالمية

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الدولة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح، وذلك من خلال استراتيجية وضعتها الوزارة على الرغم من الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

خطة الوصول إلى 30 مليون سائح

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال مؤتمر صحفي، أن هناك عددا من المتغيرات التي تؤثر على حركة السياحة الوافدة لمصر، منها عدد الغرف الفندقية وعدد رحلات الطيران، وسعر صرف الدولار بالبنوك، وعدد آخر من المتغيرات التي تتحكم في حركة السياحة الوافدة لمصر والوصول إلى حلم الـ 30 مليون سائح.

استراتيجية وزارة السياحة والآثار للوصول إلى 30 مليون سائح

وأشار شريف فتحي إلى أن الوزارة ستقوم كل 6 أشهر بتحديث الخطة المستهدفة لتعداد السائحين المستهدفين، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة تستهدف استغلال أشكال التنوع السياحي الموجود في مصر من سياحية ثقافية وشاطيئة وعلاجية وأشكال أخرى من أنواع السياحة التي تجذب مختلف شرائح السائحين حول العالم.

وأوضح أن الوزارة شرعت في تقسيم كافة المنتجات السياحية الموجودة في مصر، وتم تعيين قائم خاص بكل قطاع من قطاعات السياحة المختلفة بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من السائحين في كل قطاع من قطاعات السياحة المختلفة.