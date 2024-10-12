322.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي، نحو 322.1 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 3,288 مليون ورقة منفذة على 530 ألف عملية.

يأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 362.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 4,929 مليون ورقة منفذة على 625 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي هذا وقد استحوذت الأسهم على 6.66 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 93.34 % خلال الأسبوع الماضي.

تعاملات نهاية الأسبوع

وكانت قد تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، 10 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.189 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30762 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 38099 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 13351 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7468 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3209 نقاط.