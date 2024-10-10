تعليم الدقهلية يشارك في ورشة عمل "التعليم من أجل الغد"

شارك ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية لليوم الثاني على التوالي في ورشة عمل التعليم من أجل الغد، وذلك لوضع الخطة التنفيذية لمتابعة الأداء.

وحضر وكيل وزارة التربية والتعليم فعاليات الورشة في ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم بالعملية التعليمية.

ورافق وكيل تعليم الدقهلية الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام وأحمد إبراهيم مدير إدارة التعليم الابتدائي وإيهاب شوقي مدير إدارة التدريب المشاركين في مشروع التعليم من أجل الغد

وجاء ذلك لوضع الخطة التنفيذية لمتابعة الأداء في المديرية وذلك بالتعاون مع الإدارات المعنية بالوزارة

وكان ذلك بمشاركة مديريات التربية والتعليم بمحافظات بني سويف - الدقهلية - دمياط